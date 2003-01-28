Видеомонтаж на удаленке

УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА

Здравствуйте уважаемые заказчики!

ПРЕДОСТАВЛЯЮ УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА. Меня зовут Артём. Мне 18 и занимаюсь видео около 4 лет. Очень люблю своё дело и вкладываю в него всю душу. Снимаю и монтирую разные жанры видео. Постоянно слежу за новостями и обновлениями в видеосфере.

Мои навыки:

- Adobe After Effects, Premiere Pro, Cinema 4D, Blender

- Photoshop, Adobe Illustrator

- Audacity, Fl Studio 20 и другие программы для обработки звука

Преимущества работы со мной:

•При желании я вам могу предоставить как пример множество своих готовых работ, которые уже есть в интернете;

•Вы получаете недорогую, но качественную и красивую работу;

•Быстрые сроки выполнения;

•Оплата только после сдачи работы ;

•24/7 онлайна с моей стороны;

•Множество вариантов где вы можете со мной связаться (любой удобный для вас месседжер и т.д);

•Любые правки, по вашему желанию;

Для получения желаемого результата необходимо подробное и грамотное ТЗ.

Отсутствие такового приведет к увеличению бюджета и сроков работы.

Как со мной связаться?

e-mail: [email protected]

telegram: @Temleon

Соблюдаю сроки. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок.

Оплату принимаю одним из удобных способов(возможны исключения):