УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА
Здравствуйте уважаемые заказчики!
ПРЕДОСТАВЛЯЮ УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА. Меня зовут Артём. Мне 18 и занимаюсь видео около 4 лет. Очень люблю своё дело и вкладываю в него всю душу. Снимаю и монтирую разные жанры видео. Постоянно слежу за новостями и обновлениями в видеосфере.
Мои навыки:
- Adobe After Effects, Premiere Pro, Cinema 4D, Blender
- Photoshop, Adobe Illustrator
- Audacity, Fl Studio 20 и другие программы для обработки звука
Преимущества работы со мной:
•При желании я вам могу предоставить как пример множество своих готовых работ, которые уже есть в интернете;
•Вы получаете недорогую, но качественную и красивую работу;
•Быстрые сроки выполнения;
•Оплата только после сдачи работы ;
•24/7 онлайна с моей стороны;
•Множество вариантов где вы можете со мной связаться (любой удобный для вас месседжер и т.д);
•Любые правки, по вашему желанию;
Для получения желаемого результата необходимо подробное и грамотное ТЗ.
Отсутствие такового приведет к увеличению бюджета и сроков работы.
Как со мной связаться?
e-mail: [email protected]
telegram: @Temleon
Соблюдаю сроки. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок.
Оплату принимаю одним из удобных способов(возможны исключения):
- Карта Сбер.
- PayPal