ArthurAyrih

Доступно и качественно - моя работа! Верстка сайтов мое хобби, поэтому делаю не дорого но при этом качественно!

Я нацелен только на отличный результат!

Делаю доступную и качественную верстку сайтов!

Доступно потому что делать верстку мне интересно, даже за небольшую плату!

Качественно потому что обучался и развивался в сфере верстки, теперь решил предоставить свои услуги как фрилансер

Меня зовут Артур, занимаюсь версткой сайтов. С детства я увлекаюсь компьютерами, поэтому сейчас мой род деятельности я посвятил программированию. Решил предоставить свои услуги как фрилансер, но не ради денег, а ради опыта, интересных задач, развития своих навыков. Желание развиваться и обучаться безграничное! Список моих умений будет постоянно пополняться ведь я не собираюсь останавливаться обучаться!

Не стыдно не знать, стыдно не учиться.

- HTML(HTML5) и CSS(CSS3) на отличном уровне

- Кроссбраузерная верстка

- Отзывчиво-адаптивная верстка

- Flexbox верстка

- Анимации на CSS

- Методология БЭМ

- Препроцессоры SASS/SCSS

- Умею работать с уже написанным кодом

- Заканчиваю работу в назначенный срок

Прочее:

- Готов приступить к работе сразу

- Выполняю задачи в срок и четко по указанному ТЗ

- Всегда на связи

- Всегда оптимизирую и делаю код читабельнее

Связь:

Почта - [email protected]

Телеграм - @AyrihArthur