ArthurAyrih

Я нацелен только на отличный результат!
Делаю доступную и качественную верстку сайтов!
- Доступно потому что делать верстку мне интересно, даже за небольшую плату!
- Качественно потому что обучался и развивался в сфере верстки, теперь решил предоставить свои услуги как фрилансер
Меня зовут Артур, занимаюсь версткой сайтов. С детства я увлекаюсь компьютерами, поэтому сейчас мой род деятельности я посвятил программированию. Решил предоставить свои услуги как фрилансер, но не ради денег, а ради опыта, интересных задач, развития своих навыков. Желание развиваться и обучаться безграничное! Список моих умений будет постоянно пополняться ведь я не собираюсь останавливаться обучаться!
- Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Мои навыки могут быть вам полезны
- HTML(HTML5) и CSS(CSS3) на отличном уровне
- Кроссбраузерная верстка
- Отзывчиво-адаптивная верстка
- Flexbox верстка
- Анимации на CSS
- Методология БЭМ
- Препроцессоры SASS/SCSS
- Умею работать с уже написанным кодом
- Заканчиваю работу в назначенный срок
Прочее:
- Готов приступить к работе сразу
- Выполняю задачи в срок и четко по указанному ТЗ
- Всегда на связи
- Всегда оптимизирую и делаю код читабельнее
Связь:
Почта - [email protected]
Телеграм - @AyrihArthur