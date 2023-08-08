Артур - senior специалист с Европейским образованием

Здравствуйте! Артур - senior по Контекстной и Таргетированной рекламе с Европейским образованием в высшей школе маркетинга и стажем более 8 лет, работаю с более 10млн$ бюджетами и привожу конверсии на 40% дешевле своих конкурентов по нашей нише!

✅Мой личный сайт с портфолио: https://arthur-marketing.pro/

✅Мои научные статьи по теме маркетинга: https://dzen.ru/id/647a4c102ddd5a33cb1ceb7c