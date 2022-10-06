Я являюсь художником/иллюстратором, имеется опыт работы над дизайном журнала и фотоальбома. Свободно владею Photoshop, Illustrator, lightroom, ClipStudioPaint. Так же владею английским на уровне С1, хорошо знаю различные выражения и слэнг, иеется большой опыт в общении с носителями и написанием текстов на английском от творческих, до научных. Так же владею языком программирования python, библиотекой OpenCV и фреймворком Django, имееься опыт разработки небольших сайтов, а так же систем компьютерного зрения. Умею верстать с помощью Html, Css, Angular.