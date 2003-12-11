Описание меня
Имя: [Артур Юркин]
Контактная информация:
Телефон: [+79800472194]
Обзор:
Я - молодой и амбициозный специалист, Готов взяться за любой заказ
Опыт работы - Год просто в 3д и на данный момент полгода работаю в команде по разработке игры на UE5 пропс художником
Я Владею такими программами как Blender, Zbrush, Adobe Substance Painter, Marmoset Toolbag 4, и немного Фотошопом
Активно готов сотрудничать и вносить правки по вашему желанию
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Почти все мои работынет просмотров
3D-графика
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$10/час
от $50от 7 дней
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