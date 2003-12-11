ArturYurk

Артур Юркин ArturYurk

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание меня

Имя: [Артур Юркин]

Контактная информация:

Телефон: [+79800472194]
Обзор:
Я - молодой и амбициозный специалист, Готов взяться за любой заказ
Опыт работы - Год просто в 3д и на данный момент полгода работаю в команде по разработке игры на UE5 пропс художником

Я Владею такими программами как Blender, Zbrush, Adobe Substance Painter, Marmoset Toolbag 4, и немного Фотошопом

Активно готов сотрудничать и вносить правки по вашему желанию

Портфолио

3D-графика
нет отзывов
$10/час
от $50от 7 дней
нет рейтинга