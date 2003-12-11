Описание меня

Имя: [Артур Юркин]



Контактная информация:



Телефон: [+79800472194]

Обзор:

Я - молодой и амбициозный специалист, Готов взяться за любой заказ

Опыт работы - Год просто в 3д и на данный момент полгода работаю в команде по разработке игры на UE5 пропс художником



Я Владею такими программами как Blender, Zbrush, Adobe Substance Painter, Marmoset Toolbag 4, и немного Фотошопом



Активно готов сотрудничать и вносить правки по вашему желанию