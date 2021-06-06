Видеомонтажер(Premiere Pro, After Effects)

Занимаюсь видеомонтажем более 1 года, всегда подхожу качественно и творчески к каждому заказу.

-Сделаю монтаж и обработку вашего видео на различную тематику;

-Тревл-видео (из путешествий);

-Мероприятия (дни рождения, свадьбы, выпускные, первое сентября, семинары, концерты и т. д);

-Ролика на youtube (влоги, интервью, обучающие уроки, трейлеры и т. д);

-Делаю спокойные ролики, так и динамичные

Спектр работ с видео:

- Монтаж: резка, склейка

- Добавление переходов, видеоэффектов

- Трекинг камеры + Инфографика

- Ретушь видео

- Наложение музыки

- Работа со звуком

- Цветокоррекция

- Добавление титров

- Стабилизация видео

- Маскирование лиц

- Работа с хромакей (замена фона на видео)

Портфолио:

https://vimeo.com/user135372241