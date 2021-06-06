Видеомонтажер(Premiere Pro, After Effects)
Занимаюсь видеомонтажем более 1 года, всегда подхожу качественно и творчески к каждому заказу.
-Сделаю монтаж и обработку вашего видео на различную тематику;
-Тревл-видео (из путешествий);
-Мероприятия (дни рождения, свадьбы, выпускные, первое сентября, семинары, концерты и т. д);
-Ролика на youtube (влоги, интервью, обучающие уроки, трейлеры и т. д);
-Делаю спокойные ролики, так и динамичные
Спектр работ с видео:
- Монтаж: резка, склейка
- Добавление переходов, видеоэффектов
- Трекинг камеры + Инфографика
- Ретушь видео
- Наложение музыки
- Работа со звуком
- Цветокоррекция
- Добавление титров
- Стабилизация видео
- Маскирование лиц
- Работа с хромакей (замена фона на видео)
Портфолио:
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Портфолио
- Ротоскопинг (трекинг)61 просмотр
- Крым (путешествие)71 просмотр
- Трекинг камеры + Инфографика62 просмотра
- Спокойный монтаж + динамичный монтаж86 просмотров
- Динамичный монтаж54 просмотра
- Цветокоррекция62 просмотра
Видеомонтаж
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$3/час
от $15от 1 дня
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