Привет, меня зовут Артём. Работаю в области веб-разработки 1 год. Делаю удобную и качественную верстку! Моя цель заключается в создании веб-сайтов, которые выглядят красиво, функционально. Также в мою работу входит обеспечение быстрой загрузки страницы и оптимизация. Если вас интересуют данные услуги, то свяжитесь со мной. К каждому заказу подхожу индивидуально, направлен на максимально продуктивное и долгосрочное сотрудничество.
Владею навыками:
- HTML5
- CSS3
- Препроцессор SASS/SCSS
- JavaScript
- Библиотека jQuery
О работе:
- Максимальная вовлеченность в проект
- Поддерживаю круглосуточную связь с заказчиком
- Оценка стоимости проекта адекватна
- Исполнение заказа точно в срок
Варианты оплаты:
ЯндексДеньги, СберБанк, QIWI, WebMoney
Способы связи со мной:
E-mail:
Телефон
(Viber, WhatsApp, Telegram)
+7 (996) 921-86-84
Портфолио
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