Меня зовут Артём. Работаю в области веб-разработки 1 год. Делаю удобную и качественную верстку

Привет, меня зовут Артём. Работаю в области веб-разработки 1 год. Делаю удобную и качественную верстку! Моя цель заключается в создании веб-сайтов, которые выглядят красиво, функционально. Также в мою работу входит обеспечение быстрой загрузки страницы и оптимизация. Если вас интересуют данные услуги, то свяжитесь со мной. К каждому заказу подхожу индивидуально, направлен на максимально продуктивное и долгосрочное сотрудничество.

Владею навыками:

- HTML5

- CSS3

- Препроцессор SASS/SCSS

- JavaScript

- Библиотека jQuery

О работе:

- Максимальная вовлеченность в проект

- Поддерживаю круглосуточную связь с заказчиком

- Оценка стоимости проекта адекватна

- Исполнение заказа точно в срок

Варианты оплаты:

ЯндексДеньги, СберБанк, QIWI, WebMoney

Способы связи со мной:

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Телефон

(Viber, WhatsApp, Telegram)

+7 (996) 921-86-84