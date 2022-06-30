Arxangel

Меня зовут Дмитрий, мне 28 лет

Люблю играть в игры, смотреть кино, спорт, просто создавать красивый арт и развиваться.

Занимаюсь 3D более 10 лет.

За это время изучил работу с анимацией; Low-poly,High-poly моделирование; скульптинг; и немного работал с игровыми движками.

Основное направление это создание игровых моделей: персонажи а так же элементы окружения.

Мой основной пакет программ: zbrush; blender; marmoset toolbag; substance painter; photoshop.

Дополнительный: Так же немного изучал unreal engine.( https://www.youtube.com/watch?v=tBUIi6nNSBA&ab_channel=ToxiC_CGI3D )

Так же BGE( https://youtu.be/YlnvwHJgFv0 ) (2013 год)

Участвовал в Игровом джеме (Создать игру за 72 часа): ( https://youtu.be/xjhj6pQ2Kwg )

Опыт работы в 3D только фриланс разовые заказы.

Основной опыт работы есть только в другой сфере(основная профессия электрослесарь),в тот период я еще не был уверен в том, чем хочу заниматься. Но благодаря этому опыту у меня хорошо развиты софт скиллы и адаптация в коллективе.

Портфолио:

Artstation - https://www.artstation.com/lor-d