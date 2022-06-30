Меня зовут Дмитрий, мне 28 лет
Люблю играть в игры, смотреть кино, спорт, просто создавать красивый арт и развиваться.
Занимаюсь 3D более 10 лет.
За это время изучил работу с анимацией; Low-poly,High-poly моделирование; скульптинг; и немного работал с игровыми движками.
Основное направление это создание игровых моделей: персонажи а так же элементы окружения.
Мой основной пакет программ: zbrush; blender; marmoset toolbag; substance painter; photoshop.
Дополнительный: Так же немного изучал unreal engine.( https://www.youtube.com/watch?v=tBUIi6nNSBA&ab_channel=ToxiC_CGI3D )
Так же BGE( https://youtu.be/YlnvwHJgFv0 ) (2013 год)
Участвовал в Игровом джеме (Создать игру за 72 часа): ( https://youtu.be/xjhj6pQ2Kwg )
Опыт работы в 3D только фриланс разовые заказы.
Основной опыт работы есть только в другой сфере(основная профессия электрослесарь),в тот период я еще не был уверен в том, чем хочу заниматься. Но благодаря этому опыту у меня хорошо развиты софт скиллы и адаптация в коллективе.
Портфолио:
Artstation - https://www.artstation.com/lor-d
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