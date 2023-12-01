Asell

Асель Asell

 
38 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Перепечатка текстов

Перепечатка текстов, которая включает в себя: 

-печать текста с отсканированных документов; 

-печать текста с книжных носителей;

-ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов; 

-сверка после внесения правок; 

-набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ. 

 

Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников. 

При сотрудничестве со мной вы получите:

-Вежливое и комфортное общение

-Быстрый и продуктивный рабочий процесс

-Выполнение всех работ в сроки