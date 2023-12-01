Перепечатка текстов
Перепечатка текстов, которая включает в себя:
-печать текста с отсканированных документов;
-печать текста с книжных носителей;
-ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов;
-сверка после внесения правок;
-набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.
Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников.
При сотрудничестве со мной вы получите:
-Вежливое и комфортное общение
-Быстрый и продуктивный рабочий процесс
-Выполнение всех работ в сроки