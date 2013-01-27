Asema4ka1512

Отличный копирайтер. Когда прислала свою работу, я сначала подумал, что она схалтурила, так как очень быстро с ней справилась. Начал проверять на уникальность, грамотность. Но всё было на высшем уровне, не смотря на то, что может показаться, что Асем не очень хорошо владеет русским языокм. Однако по грамотности и по скорости выполнения копрайтинга даст фору многим другим копирайтерам.