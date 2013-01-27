Asema4ka1512

Асем Asema4ka1512

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

tyabin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Статьи на женскую тематику
Отличный копирайтер. Когда прислала свою работу, я сначала подумал, что она схалтурила, так как очень быстро с ней справилась. Начал проверять на уникальность, грамотность. Но всё было на высшем уровне, не смотря на то, что может показаться, что Асем не очень хорошо владеет русским языокм. Однако по грамотности и по скорости выполнения копрайтинга даст фору многим другим копирайтерам.
Отличный заказчик. Интересные темы, быстрая проверка и оплата. Работать было очень приятно. Всем рекомендую. Буду рада участвовать в новых проектах
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