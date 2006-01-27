Ильзат Аскаров Askarov_IlzatAskarov_Ilzat
17 летКиргизия/Бишкек
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
!!!Только качественно и в срок!!! - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS,SASS, CSS3\HTML5, JavaScript,jQuery,PREPROS
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Технологии:
- HTML (HTML5)
- CSS (CSS3)
- SCSS
- SASS
- Flexbox
- GRID
- БЭМ
- PREPROS (ТОТ ЖЕ "GULP")
- JavaScript
- jQuery
Ответственность:- готов приступить уже
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Гарантия на версткуВ течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Род занятий:- Кросбаузерная верстка, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из макетов PSD, Figma,
- Адаптивность, отзывчивость , резина
Портфолио
https://www.weblancer.net/users/Askarov_Ilzat/portfolio/
ОБРАЗОВАНИЕ:
https://geektech.kg/
💬 КОНТАКТЫ:
Telegram-https://t.me/Ilzat_Askarov
[email protected]
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