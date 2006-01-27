!!!Только качественно и в срок!!! - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS,SASS, CSS3\HTML5, JavaScript,jQuery,PREPROS

﻿Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

﻿﻿

HTML (HTML5)

CSS (CSS3)

SCSS

SASS

Flexbox

GRID

БЭМ

PREPROS (ТОТ ЖЕ "GULP")

JavaScript

jQuery

Ответственность:

- готов приступить уже

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Гарантия на верстку

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Род занятий:

- Кросбаузерная верстка, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из макетов PSD, Figma,

- Адаптивность, отзывчивость , резина

Портфолио

ОБРАЗОВАНИЕ:

💬 КОНТАКТЫ:

Telegram-https://t.me/Ilzat_Askarov