3d анимация

3d анимация

На данный момент, занимаюсь 3Д, около 3-х лет, с переменным успехом, в некоторые моменты бросал на пол года, затем на год. Да, очень сложно, после тяжелого рабочего дня, прийти домой и начинать изучать что то, будь, то английский язык, новая программа и прочее, но стоит задать себе вопрос, где буду я через 5 -10 лет, работать на не любимой работе без перспектив и возможностей, дает очень хорошую мотивацию.К изучению 3Д меня подтолкнул коллега, мы работали в тех поддержке банка, было немного свободного время, а тратить его на рассматривание котиков и чтение кул-стори с пикабу уже поднадоело. Странное наблюдение, в тех поддержке было достаточно много людей, которые занимались самообразованием (изучали программирование, верстали сайты, языки и т.д.) Но мне в тот момент коллега показывал свои работы, выполненные в 3д и предложил попробовать.Придя домой, удалил *world of tanks* что б не иметь соблазна, ахах шучу (поставил их снова через пару часов) загружал с торента 3d max и мечтал о том как компания valve берет меня на работу в качестве 3D artist'a, на проект Half-Life 3, с моей помощью игра выходит через пару месяцев, в титрах моя фамилия, по итогу Гейб платит чемодан денег и я лечу на острова с шикарными мулатками) х*й там, к жестокой реальности меня вернул звук ошибки, которая возникла при установке программы, чего то там отсутствует, либо патчи кривые.На первую установку макса я потратил пару часов, найдя стабильно работающую программу, без вирусов, регистрации и смс. Наверное в тот момент я понял, что путь *самурая* 3Дшника будет не самым легким, но куча форумов, ютуб, и просто случайные люди в тематических группах вк не оставят тебя в беде, ответы будут на 90 % вопросов.