AslanovaGunel77

О себе

О себе: я занимаюсь перепечаткой текстов которая включает в себя: печать текста с отсканированных документаментов . Печать текстов с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов сверка после внесение правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ

Вывод информации с картинок, аудио и видео , и других источников .

При сотрудничестве со мной вы получите : вежливое и комфортное общение , быстрый и продуктивный рабочий процесс и выполнение всех работ в сроки !