Занимаюсь :
- 3D анимация
- Интро , заставки
- монтаж видео для ТВ или YouTube
- 3D моделирование
- конвертация видео для YouTube, Instagram, Facebook
- промо редактирование
- подписи, заголовки
- графики движения
- клипы
Немного о себе: Окончил художественный колледж. после огромный опыт работы ювелиром постепенно вместе с этим обучение в сфере дизайна.
Видео реклама,реклама для соц сетей(instagram,fb, google ads и др.
Motion Design или motion graphics - это графические элементы в движении
Создание анимированных истории и постов продукта или бренда
instagram stories ,лента
Инфографика
Анимация логотипа
Динамичный слайд-шоу
Статичные рекламные баннеры,посты
Креативность
Качество и срок
Доступность
Сделать как для себя!
Работаю в программах
- Adobe After Effects CC
- Adobe Premiere Pro
- Adobe Illustrator CC
- Adobe Photoshop CC
- Удаление зеленого экрана135 просмотров
- Анимационное Видео84 просмотра
- Анимация логотипа "Окна надо"122 просмотра
- Анимация логотипа GAMING63 просмотра