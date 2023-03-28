Москва

Занимаюсь :

- 3D анимация

- Интро , заставки

- монтаж видео для ТВ или YouTube

- 3D моделирование

- конвертация видео для YouTube, Instagram, Facebook

- промо редактирование

- подписи, заголовки

- графики движения

- клипы

Немного о себе: Окончил художественный колледж. после огромный опыт работы ювелиром постепенно вместе с этим обучение в сфере дизайна.

Видео реклама,реклама для соц сетей(instagram,fb, google ads и др.

Motion Design или motion graphics - это графические элементы в движении

Создание анимированных истории и постов продукта или бренда

instagram stories ,лента

Инфографика

Анимация логотипа

Динамичный слайд-шоу

Статичные рекламные баннеры,посты

Креативность

Качество и срок

Доступность

Сделать как для себя!

Работаю в программах

- Adobe After Effects CC

- Adobe Premiere Pro

- Adobe Illustrator CC

- Adobe Photoshop CC