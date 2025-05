Москва ,Россия

Добрый день. Я режиссер видео монтажа. Опыт в направлении монтаж видео более 5 лет. Работаю в Adobe Premiere pro 2020.Также хорошо знаю такой софт как Adobe after effects и Adobe Photoshop. Профиль работы-YouTube,Instagram,свадебные фильмы и клипы, музыкальные клипы, рекламные ролики, художественное видео. Также делаю цветокоррекцию, обрабатываю звук и создаю саунд дизайн для вашего видео ролика. Работаю по всему миру с разными странами. Пишите не стесняйтесь я всегда на связи!

Good afternoon. I'm a video editing director. Experience in the direction of video editing for more than 6 years. I work in Adobe Premiere pro 2020.I also know well such software as Adobe after effects and Adobe Photoshop. Work profile-YouTube,Instagram, wedding movies and music videos, music videos, commercials, art videos. I also do color correction, process sound, and create a sound design for your video clip. I work all over the world with different countries. Write do not hesitate I am always in touch!

