Asrikk

Артем Asrikk

 
21 годРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
год назад

Уже на протяжении 5 лет я решаю различные вопросы связанные с блоком "дизайн".

Создание баннеров, коллажирование, визиток и другие проекты связанные с растровой графикой.
Обратившись за моими услугами вы сможете решить такие вопросы:

  1. Привлечение клиентов

  2. Повысить уровень доверия с заказчиками и партнерами

  3. Оформление каналов, превью

  4. Добавить яркие работы в свои соц. сети

    Это не весь перечень. К решению различных проблем я подхожу индивидуально и создаю проекты под ваши цели.