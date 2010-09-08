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Валерий Шадиев
Assalto
Assalto
38 лет
Россия
/
Санкт-Петербург
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Максим
zubra
45 лет
Россия
16 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
$10
10 баллов
13 лет назад
Детализированная модель геральдической эмблемы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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