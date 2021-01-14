UI/UX design
Привет 👋
Меня зовут Люба, и я веб-дизайнер. Я постоянно изучаю новое и улучшаю свои навыки.
Я создаю дизайны для:
- Лендингов и веб-сайтов;
- Презентаций;
- Информационных продуктов (гайды, чек-листы и тд);
Я всегда ответственно подхожу к работе, четко соблюдаю все дедлайны, а также почти всегда нахожусь на связи.
Люблю минимализм и стараюсь не перегружать свои работы лишними элементами.
Независимо от того, над каким проектом я работаю, для меня каждый проект индивидуален, и в каждом я выкладываюсь на все 110 процентов.
С моим портфолио можно ознакомиться здесь:
https://www.behance.net/astapovich_lv
А связаться со мной можно здесь
Telegram: @astapovich_lv
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Портфолио
- Редизайн одностраничного сайта для IT-компании78 просмотров
- Landing page для ветеринарной клиники66 просмотров
- Landing-page для маркетингового агентства "Рефлекс75 просмотров
Дизайн сайтов
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$8/час
от $40от 3 дней
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