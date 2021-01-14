UI/UX design

Привет 👋

Меня зовут Люба, и я веб-дизайнер. Я постоянно изучаю новое и улучшаю свои навыки.

Я создаю дизайны для:

- Лендингов и веб-сайтов;

- Презентаций;

- Информационных продуктов (гайды, чек-листы и тд);

Я всегда ответственно подхожу к работе, четко соблюдаю все дедлайны, а также почти всегда нахожусь на связи.

Люблю минимализм и стараюсь не перегружать свои работы лишними элементами.

Независимо от того, над каким проектом я работаю, для меня каждый проект индивидуален, и в каждом я выкладываюсь на все 110 процентов.

С моим портфолио можно ознакомиться здесь:

https://www.behance.net/astapovich_lv

А связаться со мной можно здесь 

Telegram: @astapovich_lv