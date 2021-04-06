Профессиональные навыки:
владение программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
Личные качества:
Целеустремлённость, коммуникабельность;
Ответственность, оперативность, оптимизм;
Креативность, инициативность, быстрая обучаемость;
Способна работать в команде, постоянно повышаю свои знания.
Что я делаю:
- логотип / фирменный знак
- полиграфия (визитка, флайер, листовка и другое)
- векторная графика (отрисовка в вектор, создание иконок / иллюстраций)
- креативно
- в срок
- с учетом требований
- Преимущественно ЛС данной платформы
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Портфолио
- Пример изометрии с градиентом 202060 просмотров
- Афиша к фестивалю ArtLife Fest 202063 просмотра
- Пример работы с изометрией 202058 просмотров
- Простые графические логотипы 202076 просмотров
- Пример монохромных иллюстраций 202043 просмотра
- Контурные рисунки с двумя основными цветами68 просмотров
- Минималистичные иконки с тематикой "мебель"39 просмотров