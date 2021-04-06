AsteriBeit

Юлия AsteriBeit

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Профессиональные навыки:

владение программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;

Личные качества:

Целеустремлённость, коммуникабельность;

Ответственность, оперативность, оптимизм;

Креативность, инициативность, быстрая обучаемость;

Способна работать в команде, постоянно повышаю свои знания.

Что я делаю:

  • логотип / фирменный знак
  • полиграфия (визитка, флайер, листовка и другое)
  • векторная графика (отрисовка в вектор, создание иконок / иллюстраций)
Как я делаю:

  • креативно
  • в срок
  • с учетом требований
Общение с заказчиком:

  • Преимущественно ЛС данной платформы
  • e-mail