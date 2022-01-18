Профессиональная разработка, поддержка и развитие сайтов. Реализую бизнес-логику любой сложности.
Backend-разработчик более 5-ти лет
- Даю гарантию на свою работу и сопровождение в течении 6-ти месяцев
- Продумываю бизнес логику проектов, их монетизацию.
- Процесс разработки и совместной работы в Slack, Jira, Confluence.
- Интеграция с любыми внешними сервисами
- Языки программирования: PHP7.4, Javascript;
- Backend, фреймворки, библиотеки: Symfony5, Laravel8, Socket.io, Docker, Redis, Elasticsearch, MySQL8, MongoDB5;
- Frontend, фреймворки, библиотеки: Vue, Bootstrap 3-5, Jquery;
Доступен для обсуждения 24/7
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