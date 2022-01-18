Astorig

Алексей Astorig

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональная разработка, поддержка и развитие сайтов. Реализую бизнес-логику любой сложности.

Backend-разработчик более 5-ти лет

  • Даю гарантию на свою работу и сопровождение в течении 6-ти месяцев
  • Продумываю бизнес логику проектов, их монетизацию.
  • Процесс разработки и совместной работы в Slack, Jira, Confluence.
  • Интеграция с любыми внешними сервисами
Основные технологии

- Языки программирования: PHP7.4, ﻿﻿Javascript;

- ﻿Backend, фреймворки, ﻿библиотеки: ﻿Symfony5, Laravel8, ﻿Socket.io, Docker, Redis, Elasticsearch, MySQL8, MongoDB5;

﻿- Frontend, фреймворки, ﻿библиотеки: ﻿ Vue, ﻿﻿Bootstrap 3-5, ﻿Jquery;

Доступен для обсуждения 24/7