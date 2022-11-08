Разработка и продвижение сайтов
Я сооснователь диджитал-агентства MyTeam и веб-разработчик с опытом более 5 лет.
Работаю вместе с командой профессионалов над множеством задач, главная из которых -диджитализация бизнеса.
Моя команда состоит из всех необходимых специалистов для комплексной работы. Это опытные вэб-разработчики, SEO-специалист, SMM-щик, CPA - специалист, маркетолог, копирайтер, дизайнер. Я же непосредственно занимаюсь разработкой сайтов, если есть большие проэкты - проэкт-менеджментом.
Именно по-этому работаем быстро и качественно.
Моя команда :
- Создает любые сайты с нуля под ключ
- Интернет магазины
- Корпоративные сайты
- Сайты визитки
- SMM - ведение соц сетей, разработкой фирменного стиля, написание продающих и интересных текстов, создание креативов (дизайн)
- Контекстная реклама, таргетинговая реклама, пиксель Facebook, Google Merchant, банерная реклама
- СЕО продвижение, крауд-маркетинг, СЕО- оптимизация вэб-ресурсов
Портфолио
- Сайт-визитка для геологической компании26 просмотров
- Корпоративный сайт Avtomagistral-IF28 просмотров
- Корпоративный сайт Start Work Company32 просмотра
- Сайт-визитка/портфолио для клининговой компании19 просмотров