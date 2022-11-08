Разработка и продвижение сайтов

Я сооснователь диджитал-агентства MyTeam и веб-разработчик с опытом более 5 лет.

Работаю вместе с командой профессионалов над множеством задач, главная из которых -диджитализация бизнеса.

Моя команда состоит из всех необходимых специалистов для комплексной работы. Это опытные вэб-разработчики, SEO-специалист, SMM-щик, CPA - специалист, маркетолог, копирайтер, дизайнер. Я же непосредственно занимаюсь разработкой сайтов, если есть большие проэкты - проэкт-менеджментом.

Именно по-этому работаем быстро и качественно.

Моя команда :