Asui

Андрей Asui

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка и продвижение сайтов

Я сооснователь диджитал-агентства MyTeam и веб-разработчик с опытом более 5 лет.

Работаю вместе с командой профессионалов над множеством задач, главная из которых -диджитализация бизнеса.

Моя команда состоит из всех необходимых специалистов для комплексной работы. Это опытные вэб-разработчики, SEO-специалист, SMM-щик, CPA - специалист, маркетолог, копирайтер, дизайнер. Я же непосредственно занимаюсь разработкой сайтов, если есть большие проэкты - проэкт-менеджментом.

Именно по-этому работаем быстро и качественно.

Моя команда :

  • Создает любые сайты с нуля под ключ
  • Интернет магазины
  • Корпоративные сайты
  • Сайты визитки
  • SMM - ведение соц сетей, разработкой фирменного стиля, написание продающих и интересных текстов, создание креативов (дизайн)
  • Контекстная реклама, таргетинговая реклама, пиксель Facebook, Google Merchant, банерная реклама
  • СЕО продвижение, крауд-маркетинг, СЕО- оптимизация вэб-ресурсов