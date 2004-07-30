Видеомонтаж, обработка звука.

Я обладаю необходимыми навыками и опытом для того, чтобы помочь вам улучшить ваши видео и развить ваш канал. Мы сможем найти общий язык и вместе сделать ваш контент по-настоящему качественным. У меня есть опыт в монтаже видео и работе с сложными программами. Кроме того, я умею улучшать качество звука видео, создавать реверберацию и изменять позиционирование.



Буду рад обсудить возможность сотрудничества и привести ваши видео на новый уровень.

(Видео в моем портфолио, взяты исключительно из моего канала)

Ссылка на мой канал - https://www.youtube.com/channel/UCT0So_3j-N8_2LNyt9msygg



С уважением,

Роман