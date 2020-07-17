DONTECO –мы компания по разработке мобильных приложений iOS и Android, высоконагруженных
веб-сервисов, e-commerce проектов, мобильных игр и игр виртутальной реальности
(VR), в т.ч. проектов дополненной реальности(AR). Являемся сертифицированным партнером Битрикс. Работаем уже более 5 лет.
Мы оказываем услуги полного цикла – начиная с определения задач/целей проекта, анализа
рынка, разработки спецификаций, дизайна пользовательского интерфейса,
проектирования архитектуры/структуры, программирования, тестирования и
заканчивая запуском в продакш и дальнейшей поддержкой.
Одни из наших клиентов:
- x5 Retailgroup;
- CRM Systems;
- Производственное объединение БАСТИОН;
- Американский маркет-плейс gobambino.com;
- benefitty.ru - скидочная социальная сеть для выгодного шоппинга .
Наши главные ценности:
- Индивидуальный подход - мы не штампуем одно и тоже, а делаем уникально;
- Непревзойденный клиентский сервис;
- Качественные продукты в продакшне;
Собственные проекты:
- игры в виртуальной реальности (https://store.steampowered.com/search/?developer=Donteco)
- игры и приложения на платформе Android(https://play.google.com/store/apps/developer?id=DONTECO)
Можем предложить вам комфортные условия для сотрудничества. Проект ведем поэтапно, на каждом этапе с вами согласовываем результат. Начиная с прототипирования
и заканчивая внесением контента. Имеется рассрочка платежа.
- форма собственности ИП;
- оплату принимаем как на р\с по договору, так и на карту без договора.
Email для связи: [email protected]