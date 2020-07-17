DONTECO

DONTECO –мы компания по разработке мобильных приложений iOS и Android, высоконагруженных

веб-сервисов, e-commerce проектов, мобильных игр и игр виртутальной реальности

(VR), в т.ч. проектов дополненной реальности(AR). Являемся сертифицированным партнером Битрикс. Работаем уже более 5 лет.

Мы оказываем услуги полного цикла – начиная с определения задач/целей проекта, анализа

рынка, разработки спецификаций, дизайна пользовательского интерфейса,

проектирования архитектуры/структуры, программирования, тестирования и

заканчивая запуском в продакш и дальнейшей поддержкой.

Одни из наших клиентов:

- x5 Retailgroup;

- CRM Systems;

- Производственное объединение БАСТИОН;

- Американский маркет-плейс gobambino.com;

- benefitty.ru - скидочная социальная сеть для выгодного шоппинга .

Наши главные ценности:

- Индивидуальный подход - мы не штампуем одно и тоже, а делаем уникально;

- Непревзойденный клиентский сервис;

- Качественные продукты в продакшне;

Собственные проекты:

- игры в виртуальной реальности (https://store.steampowered.com/search/?developer=Donteco)

- игры и приложения на платформе Android(https://play.google.com/store/apps/developer?id=DONTECO)

Можем предложить вам комфортные условия для сотрудничества. Проект ведем поэтапно, на каждом этапе с вами согласовываем результат. Начиная с прототипирования

и заканчивая внесением контента. Имеется рассрочка платежа.

- форма собственности ИП;

- оплату принимаем как на р\с по договору, так и на карту без договора.

Email для связи: [email protected]