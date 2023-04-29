Atazhanovainna

Инна AtazhanovainnaAtazhanovainna
31 годУкраина/Запорожье
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Приветствую Вас! Качественная работа на результат.
Я- ваш верный помощник!
Помогу вам в работе с текстами и гарантирую что сделаю быстро и главное качественно!
Украинский и русский мои родные языки!
Есть опыт в работе с текстами редактирование, перевод и набор в различных тематиках.
Свободно владею иностранными языками такими как английский и немецкий.
Как человек я достаточно креативная и ответственная.
Работаю на результат и на совесть. Буду рада сотрудничать с вами.
Все буде Україна!