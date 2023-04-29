Atazhanovainna

Приветствую Вас! Качественная работа на результат.

Я- ваш верный помощник!

Помогу вам в работе с текстами и гарантирую что сделаю быстро и главное качественно!

Украинский и русский мои родные языки!

Есть опыт в работе с текстами редактирование, перевод и набор в различных тематиках.

Свободно владею иностранными языками такими как английский и немецкий.

Как человек я достаточно креативная и ответственная.

Работаю на результат и на совесть. Буду рада сотрудничать с вами.