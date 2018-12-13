AtomicEnte

Добрый день.
Меня зовут Сергей и я делаю только первые шаги в фрилансе.
У меня менее двух лет опыта работы в графическом дизайне и более трех лет работаю с фотошопом на регулярной основе, занимаясь ретушью и цветокоррекцией фото.
Могу выполнить Ваше тестовое задание для того чтобы понять подхожу ли я Вам для выполнения Вашей работы, и определения/корректировки неустановленной/установленной цены.
Могу принимать заказы средних объемов, но прошу учитывать что времени на фриланс могу уделять до 3-4 часа в день.
Буду рад обсудить возможность пополнить свое портфолио Вашими заказами.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Быстро. Качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
Ответствкнный заказчик, было приятно поработать