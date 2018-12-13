AtomicEnte

Сергей AtomicEnte

 
30 летРоссия/Анапа
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Добрый день.

Меня зовут Сергей и я делаю только первые шаги в фрилансе.

У меня менее двух лет опыта работы в графическом дизайне и более трех лет работаю с фотошопом на регулярной основе, занимаясь ретушью и цветокоррекцией фото. 

Могу выполнить Ваше тестовое задание для того чтобы понять подхожу ли я Вам для выполнения Вашей работы, и определения/корректировки неустановленной/установленной цены.

Могу принимать заказы средних объемов, но прошу учитывать что времени на фриланс могу уделять до 3-4 часа в день. 

Буду рад обсудить возможность пополнить свое портфолио Вашими заказами.

Photoshop
Отзывы заказчиков
Aleksandr2018
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Сделать плакат А3
Быстро. Качественно. Спасибо.
Ответствкнный заказчик, было приятно поработать
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