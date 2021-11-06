Вся красота мира легко может поместиться в голове одного человека. ...

ФИ: Искандер Джоробаев

Ключевые знания и навыки:

Качественная обработка фотографии

Разработка фирменного стиля, логотипа;

Уверенное знание графических программ Adobe, Corel

Арты,Аватарки

Вырезка и вставка заднего фона

Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;

Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям

Контактные данные :

INSTAGRAM: I.s_k.a

WHATSAPP: +996771776011

Приступаю к работе немедленно!!!