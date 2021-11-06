Atra_

Искандер Atra_

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вся красота мира легко может поместиться в голове одного человека. ...

ФИ: Искандер Джоробаев

Ключевые знания и навыки:

  • Качественная обработка фотографии
  • Разработка фирменного стиля, логотипа;
  • Уверенное знание графических программ Adobe, Corel
  • Арты,Аватарки
  • Вырезка и вставка заднего фона
  • Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;
  • Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям
Контактные данные :

INSTAGRAM: I.s_k.a

WHATSAPP: +996771776011

 

Приступаю к работе немедленно!!!