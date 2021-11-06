Вся красота мира легко может поместиться в голове одного человека. ...
ФИ: Искандер Джоробаев
Ключевые знания и навыки:
- Качественная обработка фотографии
- Разработка фирменного стиля, логотипа;
- Уверенное знание графических программ Adobe, Corel
- Арты,Аватарки
- Вырезка и вставка заднего фона
- Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;
- Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям
INSTAGRAM: I.s_k.a
WHATSAPP: +996771776011
Приступаю к работе немедленно!!!
Портфолио
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