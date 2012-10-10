Aube

Дмитрий Aube

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Опытный web-программист

Основные навыки:

JavaScript, PHP, MySQL. Так же немного приходилось работать с Python, PostgreSQL и SQLite.

Знаком с версткой, принципами SEO

Есть опыт работы с 1С 7.7 и 8.0.

Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга