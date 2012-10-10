Опытный web-программист
Основные навыки:
JavaScript, PHP, MySQL. Так же немного приходилось работать с Python, PostgreSQL и SQLite.
Знаком с версткой, принципами SEO
Есть опыт работы с 1С 7.7 и 8.0.
Действие аккаунта приостановлено!
Веб-программирование
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от $10
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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от $50
от 1 дня
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Системы управления (CMS)
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от $200
от 3 дней
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Тестирование сайтов
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от $50
от 1 дня
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