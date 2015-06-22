Контент-менеджер (копирайт, рерайт, редакция, размещение, рассылка)

Предоставляю услуги контент-менеджера (копирайт, рерайт, редакция, размещение, рассылка)

Опыт: работаю с 2014 года.

Рерайт: от 1$/1000 сбп

Копирайт: от 2$/1000 сбп

Редакция текста (адаптация под SEO, внедрение ключей, предоставленных заказчиком): от 0,5$/1000 сбп

Разработка SEO-ядра: от 1,5$/1 текст, проект просчитывается индивидуально

Размещение текста на сайте (WordPress и пр.): от 0,7$/1 текст до 4000 сбп +3 картинки, от 1,2$/1 текст 4000-7000 сбп + 6 картинок.

Рассылка при помощи сервиса по горячей базе: от 2$/1 шаблон письма

ГЛАВНОЕ: задания выполняю в срок, качественно, интересно, уникальность свыше 97%, всегда на связи, люблю работать со срочными заказами (за 1-1,5 часа).

Привыкла постоянно совершенствоваться, премного благодарна за советы и критику даже по поводу незначительных неурядиц. Частота оплаты: предпочитаю расчет по факту, но всегда есть возможность договориться. Предпочитаю работать с детальными ТЗ, чтобы было ясно, какой конкретно текст или вид работы вам нужен.

На связи с 09:00 утра до 23:00. Иногда работаю ночью.

Уверенный пользователь ПК. Работа с текстом (Microsoft Word, Exel, Power Point, Publisher, docs.google, OpenOffice, ABBYY Fine Reader etc.), аудио (Adobe Audition), фото (Adobe Photoshop...), видео.