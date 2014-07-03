Avadim2013

Вадим Кочубей Avadim2013

 
39 летУкраина/Черкассы
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Добрый день, уважаемые заказчики! К Вашим услугам опытный дизайнер-верстальщик

Уважаемые пользователи портала, с удовольствием возьмусь за работу, тут есть также и работы среди моего портфолио по дизайну, так, смотрите, могу работать как по сдельной оплате, так и на постоянной основе, мной был сверстан не один интернет-магазин, так, примеры верстки могу выслать Вам лично по почте. Так, если у Вас есть еще вопросы - то, пожалуйста, обращайтесь ко мне, могу помочь советом. Есть опыт как по XHTML-верстке, так и по HTML5, есть возможность сделать такие реальные спецэффекты как blur на событие onmouseleave, если это повесить на функцию .on('mouseleave'), или blur(function(){}), также есть возможность сделать такие вот реальные аспекты программирования как, например, при ресайзе окна - возможность ресайзить и меню, отличные знания jQuery 1.7

Так, немного разбираюсь в вордпресс, знаю что такое loop, register_post_type, как работать с сиквел запросами, delta, и так далее. Знаю некоторые плагины, например, по СЕО-оптимизации и так далее, могу выполнить быстро пару сайтов-визиток, в смысле могу сделать это на протяжении недели, далее есть темные-темы, лично многие из них мной разработаны, так, разбираюсь, что такое вываливаюиеся поисковые запросы, ну типа сразу по артикулам, но не обязательно, может быть и препроцессинг по запросу, так. #WP #NeedProgrammer #NicePricesPlugin

https://www.youtube.com/channel/UCPH4jQ6VqWNrVX3rYHTC5BQ

WordPressHTMLjQuerySEO-оптимизация
Портфолио
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Отзывы заказчиков
atlantica
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
3 балла
10 лет назад
Нарисовать шапку для сайта
одна "вода" - ничего не сделал ни по срокам, ни по качеству работы. много говорит на отвлеченные темы и не по делу. обещал закончить завтра и тут же оставил негативный отзыв. суть работы не схвачена, пробовала корректировать - возмущается. при том, что сходства с примером нет. готова показать переписку, если не верите.
Так, хлопці - я не хочу Ваших 10 долларів, але там дуже талановита дизайнерша, вона малює бездоганно, так, але її іноді напрягають клієнти, і вона геть з тими программістами трохи замучена, так, коммункативність на 5-ть баллів, оплата мені не потрібна, так, якщо ті программісти будуть ображаться, то нехай приїдуть на Україну поспілкуємось ;)
Ответный отзыв
3D-графика
нет отзывов
$7/час
от $50от 3 дней
#453
Баннеры
нет отзывов
$7/час
от $50от 3 дней
#937
Дизайн сайтов
1 отзыв(-1)
$7/час
от $99от 3 дней
#1918