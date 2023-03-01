UI/UX Disigner

Исповедую эстетику минимализма, стремлюсь к тому, чтобы логика и навигация была интуитивно понятной.



Сосредоточен на качестве, умею погружаться в разные сферы деятельности, ценю своё и ваше время. Стремлюсь к тому, чтобы мою работу запоминали, а ваш проект — приносил прибыль.



Готовлю вкусные сайты, но не кормлю завтраками. Я не очередной исполнитель, сотрудничество со мной — это партнерские отношения и всегда добросовестная работа на результат.