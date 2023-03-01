UI/UX Disigner
Исповедую эстетику минимализма, стремлюсь к тому, чтобы логика и навигация была интуитивно понятной.
Сосредоточен на качестве, умею погружаться в разные сферы деятельности, ценю своё и ваше время. Стремлюсь к тому, чтобы мою работу запоминали, а ваш проект — приносил прибыль.
Готовлю вкусные сайты, но не кормлю завтраками. Я не очередной исполнитель, сотрудничество со мной — это партнерские отношения и всегда добросовестная работа на результат.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Mr.Dent | Стоматологическая клиника11 просмотров
- Дизайн сайта портфолио12 просмотров
- Концепт дизайн2 просмотра
- Дизайн интернет магазина7 просмотров
- Концепт дизайн2 просмотра
- Дизайн интернет магазина стортивных закусок5 просмотров
- Дизайн интернет-магазина4 просмотра
- Дизайн сайта портфолио5 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
6 баллов
10 месяцев назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!