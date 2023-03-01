Awakke

Андрей Тепляков Awakke

 
23 годаРоссия/Воронеж
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
UI/UX Disigner

Исповедую эстетику минимализма, стремлюсь к тому, чтобы логика и навигация была интуитивно понятной.

Сосредоточен на качестве, умею погружаться в разные сферы деятельности, ценю своё и ваше время. Стремлюсь к тому, чтобы мою работу запоминали, а ваш проект — приносил прибыль.

Готовлю вкусные сайты, но не кормлю завтраками. Я не очередной исполнитель, сотрудничество со мной — это партнерские отношения и всегда добросовестная работа на результат.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
webtehnology
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$70
6 баллов
10 месяцев назад
Разработка макета дизайна главной страницы сайта Ремонтно-отделочных
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