Стремление к победе! Вот что движет к хорошим результатам!

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Зовут меня Александр. Имею среднее специальное медицинское образование, и отработал 5 лет в ЦРБ. Помимо этого опробовал профессию смм-маркетолога, проработав с крупным рок-фестивалем и после работа с часным рекламным агенством.

Моя цель - работа в дизайне. Создание своими руками, и видеть использование миром моих работ. А принципы и пунктуальность помогут выполнению работы в сроки.