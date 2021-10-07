Стремление к победе! Вот что движет к хорошим результатам!
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Зовут меня Александр. Имею среднее специальное медицинское образование, и отработал 5 лет в ЦРБ. Помимо этого опробовал профессию смм-маркетолога, проработав с крупным рок-фестивалем и после работа с часным рекламным агенством.
Моя цель - работа в дизайне. Создание своими руками, и видеть использование миром моих работ. А принципы и пунктуальность помогут выполнению работы в сроки.
Специализируюсь на разработке стильных современных логотипов, иллюстраций, дизайне визиток.
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Портфолио
- Логотип NVL45 просмотров
- Логотип eHR2449 просмотров
- Ночной пляж65 просмотров
- Парад планет41 просмотр