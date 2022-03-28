Графический дизайнер (PhotoShop, Adobe Illustrator)
Предлагаю услуги графического дизайнера, а именно:
- Разрабатываю логотипы и дизайн (иллюстрации/одежда/вывески/реклама и т.п.) в полностью векторном формате.
- Выполняю растровую обработку изображений (ретушь/коллажи/баннеры/упаковка)
- Все работы подготавливаю к печати, если необходимо
Какие навыки и знания помогают мне работать:
- Теория цвета
- Правильная допечатная подготовка
- Скорость работы (2 года опыта работы помогают максимально быстро реализовывать запросы)
- Хорошие навыки общения (это помогает мне максимально правильно понимать желания к заказу)
Всё это помогает мне найти общий язык с заказчиками и буквально за пару дней реализовать запрос, будь то иллюстрация, сложный коллаж или абстрактный логотип.
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Портфолио
- Обложка книги52 просмотра
- Pikachu [low poly]65 просмотров
- Carrot44 просмотра
- Wolf44 просмотра
- Иллюзорный треугольник37 просмотров
- Иллюзорный треугольник24 просмотра
- Иллюзорный треугольник20 просмотров
- Cave [Paper Cut Out]27 просмотров
- Cap in Hat16 просмотров