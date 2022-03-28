Графический дизайнер (PhotoShop, Adobe Illustrator)

Предлагаю услуги графического дизайнера, а именно:

- Разрабатываю логотипы и дизайн (иллюстрации/одежда/вывески/реклама и т.п.) в полностью векторном формате.

- Выполняю растровую обработку изображений (ретушь/коллажи/баннеры/упаковка)

- Все работы подготавливаю к печати, если необходимо

Какие навыки и знания помогают мне работать:

- Теория цвета

- Правильная допечатная подготовка

- Скорость работы (2 года опыта работы помогают максимально быстро реализовывать запросы)

- Хорошие навыки общения (это помогает мне максимально правильно понимать желания к заказу)

Всё это помогает мне найти общий язык с заказчиками и буквально за пару дней реализовать запрос, будь то иллюстрация, сложный коллаж или абстрактный логотип.