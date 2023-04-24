Веб и UX/UI дизайнер

Добрый день)

Меня зовут Ая, я веб и UX/UI дизайнер. В этой сфере я уже больше 3 лет и за это время успела поработать со многими компаниями из Казахстана и России. Больше 40 успешно реализованных проектов. Работала в таких компаниях:

1. Маркетинговая компания CBF

работала дизайнером и верстала сайты на Tilda

2. Digital агенство Belberry (Москва)

работала веб-дизайнером, здесь моя услуга верстки была не нужна, ибо они верстали на Wordpress

3. Фриланс

кроме работы в компаниях брала также заказы на фрилансе. Разрабатывала дизайн сайтов и верстала их на Tilda

4. Обучала школьников веб-дизайну в университете по 10 дневному марафону "MSK Modern Society of KZ". Один из работ моих студентов http://tuningstudio1.tilda.ws/

5. На данный момент обучаю свою команду UX/UI дизайну и параллельно обучаюсь смежным сферам как 3D дизайн



Обучалась у многих специалистов из России и Украины, это школа веб-дизайна HIGHLIGHTS, курс Tilda для людей, полноценный курс по UX/UI дизайну мобильных приложений и сайтов от Alice K



Знаю английский и корейский язык, параллельно изучаю арабский. В последнее время начала интересоваться 3D дизайну и уже постепенно изучаю и это направление.



Примеры работ вы можете посмотреть https://www.behance.net/ayatazhmuh7577



Мой инстаграм, там также собраны некоторые работы

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDk5ODMyMDI3MjI3MjE1?story_media_id=2648975629167347518_8370937637&igshid=MDM4ZDc5MmU=



За это время было реализовано больше 40 проектов, однако большинство из них я ещё не успела упаковать в кейс, поэтому отправляю файл в Фигма, где собраны лучшие работы??

ССЫЛКА НА СВОИ ЛУЧШИЕ РАБОТЫ ПО ДИЗАЙНУ (кроме тех, что я уже опубликовала в соцсетях):

https://www.figma.com/file/NjXEg8WqPiNWivmabewPvo/%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B?node-id=0%3A1&t=A6ra1ZTwwwDjna1F-1