Разработка сайтов

Доброго времени суток, меня зовут Aysu. Мы частная команда Веб разработчиков с большим опытом работы. Готовы предложить Вам наши услуги по разработке сайта. Сделаем качественно с гарантией результата. Сделку можем заключить официально, по договору. Перед началом работы учтем все Ваши пожелания по дизайн макету. предоставим 3 макета, из которых Вы выберете понравившейся Вам. При разработке мы вкладываем душу. Главная наша особенность в том, что мы работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. Видите результат – оплачивайте, все очень просто. Web-приложение получится адаптированным под все устройства и бонусом мы проанализируем Ваших конкурентов и соберем семантическое ядро по которому проведем SEO оптимизацию сайта. Конкретные планы работ мы можем расписать и Выслать Вам. Почему WEB-приложение? В нашел коллективе принято называть обычный сайт WEB-приложение, так как сайт – это уже устаревшее понятие, которое мы стараемся избегать. Ведь в Вашем будущем WEB – приложение будут использоваться самые последние языки программирование, мы придерживаемся международным технологиях и используем их. В каждый WEB – сайт мы закладываем интеллектуальные способности, именно по-этому наши сайты получаются индивидуальны и неповторимы. Наши примеры работ: 1. https://www.sfe.ru/

2. https://msbaby.ru

3. https://collby.ru

4. https://ads-direct.pro

5. https://veka.ecookna.ru

(Вышлем все примеры разработанных сайтов по запросу)

У нас есть свой личный сайт – https://studiogenri.ru

С Уважением, Aysu