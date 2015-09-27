Яценко Игорь
e-mail: [email protected]
Навыки:
Знание Pascal, Delphi, PHP, SQL, HTML, CSS
Создание и сопровождение Интернет-проектов. Разработка логотипов, вёрстка. Владение CMS Joomla.
Личные качества:
Работоспособность, трудолюбие, нестандартное мышление, способность к обучению, настойчивость, логический склад ума, пунктуальность.
Портфолио
- Организация по психотренингам. Лайф-коачинг, НЛП.232 просмотра
- Без названия209 просмотров
- Курсы СЕО. Киргизия.248 просмотров
- Multi Tools242 просмотра
- Детский развивающий центр "Самородок"242 просмотра
- Детский развивающий центр203 просмотра
- Без названия172 просмотра
- Агентство недвижимости города Семипалатинска193 просмотра
- Vippets.ru188 просмотров
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