AzazelIG

Игорь Яценко AzazelIG

 
34 годаКазахстан/Семей
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Яценко Игорь

e-mail: [email protected]

Навыки:

Знание Pascal, Delphi, PHP, SQL, HTML, CSS

Создание и сопровождение Интернет-проектов. Разработка логотипов, вёрстка. Владение CMS Joomla.

Личные качества:

Работоспособность, трудолюбие, нестандартное мышление, способность к обучению, настойчивость, логический склад ума, пунктуальность.

PHPHTMLCSSJoomlaDelphi
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