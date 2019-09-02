C#, .NET Web & Desktop applications, bots
Разработка и поддержка нагруженных систем, работка в команде с jira, bitbucket, git и т.д. Хорошо владею многопоточным / асинхронным программированием.
Программирую на C# в Visual Studio, работаю со стеком технологий .NET: веб и десктоп приложения, сервисы, бизнес приложения, боты, автоматизация рутинных задач, снифферы, решения для базы данных и т.д. и т.п.
Почта: [email protected]
Telegram: @bul_dev
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Портфолио
- Управление пассажирами автобуса353 просмотра
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
6 лет назад
Android
Грамотный специалист
Ответный отзыв
Честный заказчик, с пониманием относится к исправлениям, всегда на связи
Прикладное ПО
1 отзыв
$8/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
$5/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга