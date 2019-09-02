C#, .NET Web & Desktop applications, bots

Разработка и поддержка нагруженных систем, работка в команде с jira, bitbucket, git и т.д. Хорошо владею многопоточным / асинхронным программированием.

Программирую на C# в Visual Studio, работаю со стеком технологий .NET: веб и десктоп приложения, сервисы, бизнес приложения, боты, автоматизация рутинных задач, снифферы, решения для базы данных и т.д. и т.п.

Почта: [email protected]

Telegram: @bul_dev