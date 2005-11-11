Azel_Ruzckiki

Поэт и писатель

Уже несколько лет (как бы смешно это ни звучало для человека такого возраста) пишу стихи, рассказы, поэмы и тому подобное. Грамматика, орфография, пунктуация, речь на хорошем уровне. Умею качественно редактировать тексты (опыт есть: работала на добровольной основе для друзей). К заказам отношусь очень серьёзно. Увы, не имею на данный момент портфолио, ибо нахожусь в начале своего пути в этой сфере, однако мои работы есть в открытых источниках.

Проза.ру

https://proza.ru/avtor/veronikausanova

Стихи.ру

https://stihi.ru/avtor/veronikausanova