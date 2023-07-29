Салют! Я BAGDA — мультидисциплинарный дизайнер Салют! Я BAGDA — мультидисциплинарный дизайнер МОИ УСЛУГИ: ФЭШН: создание 3D модели одежды — виртуальная одежда

дизайн одежды от эскиза до технического рисунка

принты на одежду

стилизация

апсайкл ГРАФИКА: владение нейронками

генеративная графика для рекламы / мероприятий (аудиореактивная + кинет камера)

графический дизайн / постеры / афиши / анимации / NFT коллекции ФОТО/ ВИДЕО: стильная съемка

монтаж

обработка ПОРТФОЛИО: https://www.behance.net/gallery/175863895/fashion_PORTFOLIO https://www.behance.net/gallery/152070507/COLLECTION-OF-VIRTUAL-CLOTHES-BAGDA https://www.behance.net/gallery/152423891/AUDIO-REACTIVE-GENERATIVE-GRAPHICS-FOR-MUSIC-FESTIVALS https://www.behance.net/gallery/138779771/Fing-Art

Я против войны в Украине !