Салют! Я BAGDA — мультидисциплинарный дизайнер
Салют! Я BAGDA — мультидисциплинарный дизайнер
МОИ УСЛУГИ:
ФЭШН:
создание 3D модели одежды — виртуальная одежда
дизайн одежды от эскиза до технического рисунка
принты на одежду
стилизация
апсайкл
ГРАФИКА:
владение нейронками
генеративная графика для рекламы / мероприятий (аудиореактивная + кинет камера)
графический дизайн / постеры / афиши / анимации / NFT коллекции
ФОТО/ ВИДЕО:
стильная съемка
монтаж
обработка
ПОРТФОЛИО:
https://www.behance.net/gallery/175863895/fashion_PORTFOLIO
https://www.behance.net/gallery/152070507/COLLECTION-OF-VIRTUAL-CLOTHES-BAGDA
https://www.behance.net/gallery/152423891/AUDIO-REACTIVE-GENERATIVE-GRAPHICS-FOR-MUSIC-FESTIVALS
Я против войны в Украине!