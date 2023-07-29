BAGDA

Ангелина BAGDA

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Салют! Я BAGDA — мультидисциплинарный дизайнер

Салют! Я BAGDA — мультидисциплинарный дизайнер

МОИ УСЛУГИ:

ФЭШН:

  • создание 3D модели одежды — виртуальная одежда

  • дизайн одежды от эскиза до технического рисунка

  • принты на одежду

  • стилизация

  • апсайкл

ГРАФИКА:

  • владение нейронками

  • генеративная графика для рекламы / мероприятий (аудиореактивная + кинет камера)

  • графический дизайн / постеры / афиши / анимации / NFT коллекции

ФОТО/ ВИДЕО:

  • стильная съемка

  • монтаж

  • обработка

ПОРТФОЛИО:

https://www.behance.net/gallery/175863895/fashion_PORTFOLIO

https://www.behance.net/gallery/152070507/COLLECTION-OF-VIRTUAL-CLOTHES-BAGDA

https://www.behance.net/gallery/152423891/AUDIO-REACTIVE-GENERATIVE-GRAPHICS-FOR-MUSIC-FESTIVALS

https://www.behance.net/gallery/138779771/Fing-Art