Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Игорь Казьмин
BARO
BARO
35 лет
Украина
/
Киев
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андрей Король
A1308
33 года
Россия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов
$1
10 баллов
13 лет назад
Оформить дизайн таблиц по другому
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Предложить заказ
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Цены на услуги
1
Свернуть сайдбар