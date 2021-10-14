Монтажёр
Монтажёр
Качественный монтаж для вас. Монтирую в Sony vegas pro и других программах.
- Нарезка и склейка Вашего ролика.
- Мультикамерный монтаж (Несколько камер).
- Анимированные переходы под ваш стиль.
- Титры и субтитры под ваш стиль и на ваш вкус.
- Работа со звуком. Удаление шумов.
- Наложение эффектов.
- Работа с хромакеем.
- Подберу музыку без авторских прав.
- Создание видео под мою, или вашу озвучку
- Запись видео с экрана. (Летсплей и т.д)
- Ролики для YouTube, Instagram, Tik-tok, сайтов, рекламы и многое другое.
- Если не увидели того, что вам нужно - пишите мне, найдём решение вашей задачи
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