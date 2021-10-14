Монтажёр

Монтажёр

Качественный монтаж для вас. Монтирую в Sony vegas pro и других программах.

- Нарезка и склейка Вашего ролика.

- Мультикамерный монтаж (Несколько камер).

- Анимированные переходы под ваш стиль.

- Титры и субтитры под ваш стиль и на ваш вкус.

- Работа со звуком. Удаление шумов.

- Наложение эффектов.

- Работа с хромакеем.

- Подберу музыку без авторских прав.

- Создание видео под мою, или вашу озвучку

- Запись видео с экрана. (Летсплей и т.д)

- Ролики для YouTube, Instagram, Tik-tok, сайтов, рекламы и многое другое.

- Если не увидели того, что вам нужно - пишите мне, найдём решение вашей задачи