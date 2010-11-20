BF39

Корн Антон BF39

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
ArtPro
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Схема проезда
Спасибо за работу. Карта понравилась всем. Все так как хотелось.
Грамотно поставленная цель. Мгновенная оплата. Рекомендую как надежного и профессионального заказчика!
Ответный отзыв
qwerty1986
Павел 
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
$5
10 баллов
13 лет назад
Разработка двух баннеров
Работы была выполнена оперативно и в соответствии с выставленными требованиями. Рекомендую данного исполнителя.
Четкое ТЗ, достойная оплата, сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв