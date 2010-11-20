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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за работу. Карта понравилась всем. Все так как хотелось.
Ответный отзыв
Грамотно поставленная цель. Мгновенная оплата. Рекомендую как надежного и профессионального заказчика!
$5
10 баллов
13 лет назад
Работы была выполнена оперативно и в соответствии с выставленными требованиями. Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, достойная оплата, сотрудничеством доволен. Рекомендую!