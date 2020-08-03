Графический дизайнер
Учился на графического дизайнера в РГУ. Создавал логотипы для компаний, шевроны для Севастопольского казачества, карточки футболистов для Краснодарской молодёжной компании и многое другое. Имею хороший опыт по ретуши фотографий, созданию аватарок и шапок для групп в соцсетях.
+коллажи любой сложности
+художественная прорисовка
+двойная экспозиция
+глич эффект
+фирменный стиль
...и многое-многое другое.
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Портфолио
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