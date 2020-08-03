Графический дизайнер

Учился на графического дизайнера в РГУ. Создавал логотипы для компаний, шевроны для Севастопольского казачества, карточки футболистов для Краснодарской молодёжной компании и многое другое. Имею хороший опыт по ретуши фотографий, созданию аватарок и шапок для групп в соцсетях.

+коллажи любой сложности

+художественная прорисовка

+двойная экспозиция

+глич эффект

+фирменный стиль

...и многое-многое другое.