$1000
Требования: Девушки от 20 лет, стрессоустойчивые, готовые общаться в социальных сетях и мессенджерах по 6-8 часов в день. График свободный , З/П от 40000р. Пишите в ЛС!
Копирайтинг19 заявок
Закрыт
7 лет назад
Требования: Девушки от 20 лет, стрессоустойчивые, готовые общаться в социальных сетях и мессенджерах по 6-8 часов в день. График свободный , З/П от 40000р. Пишите в ЛС!
Был в отпуске пару недель, приехал и ужаснулся количеству сообщений по работе, мне набежало в районе 400 диалогов, времени нету - а их надо обработать!!! Скину скрипты которые я высылаю (примерно 6-8 сообщений от вас ...
Был в отпуске пару недель, приехал и ужаснулся количеству сообщений по работе, мне набежало в районе 400 диалогов, времени нету - а их надо обработать!!! Скину скрипты которые я высылаю (примерно 6-8 сообщений от вас на ...