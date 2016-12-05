BLVCKSTREET

Контрольная работа №1. Вариант 1. Таблица 3. срок до 25.11.16. Ваши предложения! Цена 500 рублей!
Здравствуйте.Предлагаю Вам вакансию: Оператор набора текстов на дому.Работа удаленная. Свободный график работы. От себя гарантирую. Ответственность Исполнительность Внимательность Уверенный пользователь ПК, Набор текста на уровне пользователя.Доступ к Интернету и электронной почте.Работа выполняется и сдается в программе MicrosoftWord. Все тексты читабельны.Выполненный материал отправляется(сдается) по электронной почте.
Способы получения зарплаты:
Зарплата начисляется сразу после проверки материала.
Система оплаты:
1)- от 3-5 страниц в день оплачиваются по 40 рублей за одну набранную страницу
(руб/стр.)
2)- 6-10 страниц в день 50 руб/стр.
3)- 11-15 страниц в день 60 руб/стр.
4)- 16-20 страниц в день 80 руб/стр.
5)- от 21 и более 100 руб/стр.
Возможен знаковый объем представления услуг 1000/40руб.
[email protected] буду рад обсудить любые предложения.
- Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт7 лет назад