BLVCKSTREET

Набор текстов!

Здравствуйте . Предлагаю Вам вакансию: Оператор набора текстов на дому.Работа удаленная. Свободный график работы. От себя гарантирую. Ответственность Исполнительность Внимательность Уверенный пользователь ПК, Набор текста на уровне пользователя.Доступ к Интернету и электронной почте.Работа выполняется и сдается в программе MicrosoftWord. Все тексты читабельны.Выполненный материал отправляется(сдается) по электронной почте.

Способы получения зарплаты:

Зарплата начисляется сразу после проверки материала.

Система оплаты:

1)- от 3-5 страниц в день оплачиваются по 40 рублей за одну набранную страницу

(руб/стр.)

2)- 6-10 страниц в день 50 руб/стр.

3)- 11-15 страниц в день 60 руб/стр.

4)- 16-20 страниц в день 80 руб/стр.

5)- от 21 и более 100 руб/стр.

Возможен знаковый объем представления услуг 1000/40руб.

[email protected] буду рад обсудить любые предложения.