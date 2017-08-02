BOSSankimster

Андрей BOSSankimster

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Решаю проблемы от "завис компьютер, почисти от вирусов" до настройки сети IP/MPLS

Опыт работы в IT и телекоммуникациях более 5 лет.

Сейчас работаю в Интернет-провайдере. Хорошо разбираюсь в сетевых вопросах на уровне Cisco CCNP (маршрутизация в сетях IP/MPLS).

В свободное от работы время решаю проблемы, начиная от "завис компьютер, почисти от вирусов", заканчивая администрированием серверов Linux/Windows, настройкой систем мониторинга Zabbix/Cacti, настройкой сетевого оборудования разных вендоров.

Сетевое администрирование:

- Опыт конфигурирования Cisco 3750, 4500, ASR9000, D-Link DES 3200, Huawei S5300. Начальная настройка, траблшутинг.

- Знания о сетях WAN, LAN в рамках CCNA, CCNP Routing and Switching (модель OSI, TCP/IP; VLAN, VTP, STP, RIP, EIGRP, OSPF, BGP)

- Настройка VPN в корпоративной сети

- Настройка АТС Panasonic TDA-30, шлюза IP телефонии D-Link.

Системное администрирование, программирование:

- Восстановление работоспособности ОС Windows/Linux/FreeBSD (BSOD, вирусы, настройка RAID, восстановление реестра)

- Установка и настройка серверных ОС Windows/Linux/FreeBSD

- Установка и настройка серверного ПО (Tacacs, Apache web-server, Citrix MetaFrame 1.8, DNS, SMB, FTP, WINS, proxy, Asterisk, FreePBX)

- Автоматизация прикладных задач с помощью vbs, cmd и Delphi

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Отзывы заказчиков

gamedrive
Игорь 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
9 баллов
7 лет назад
Настроить OpenVPN туннель IPv6 -> IPv4
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
german_boy
Звягинцев 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
$60
9 баллов
8 лет назад
Требуется настроить Free-PBX с GoIP4 и маршрутизацию звонков
Все ок,спасибо
Хороший заказчик. Рекомендую к работе.
Ответный отзыв
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Помощь в настройке ip телефона Polycom SoundPoint IP 320
Asterisk
Отличный специалист. Надеюсь что будем и далее с ним работать.
Задание было поставлено четко, оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Системное администрирование
3 отзыва
$10/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга