Опыт работы в IT и телекоммуникациях более 5 лет.
Сейчас работаю в Интернет-провайдере. Хорошо разбираюсь в сетевых вопросах на уровне Cisco CCNP (маршрутизация в сетях IP/MPLS).
В свободное от работы время решаю проблемы, начиная от "завис компьютер, почисти от вирусов", заканчивая администрированием серверов Linux/Windows, настройкой систем мониторинга Zabbix/Cacti, настройкой сетевого оборудования разных вендоров.
Сетевое администрирование:
- Опыт конфигурирования Cisco 3750, 4500, ASR9000, D-Link DES 3200, Huawei S5300. Начальная настройка, траблшутинг.
- Знания о сетях WAN, LAN в рамках CCNA, CCNP Routing and Switching (модель OSI, TCP/IP; VLAN, VTP, STP, RIP, EIGRP, OSPF, BGP)
- Настройка VPN в корпоративной сети
- Настройка АТС Panasonic TDA-30, шлюза IP телефонии D-Link.
Системное администрирование, программирование:
- Восстановление работоспособности ОС Windows/Linux/FreeBSD (BSOD, вирусы, настройка RAID, восстановление реестра)
- Установка и настройка серверных ОС Windows/Linux/FreeBSD
- Установка и настройка серверного ПО (Tacacs, Apache web-server, Citrix MetaFrame 1.8, DNS, SMB, FTP, WINS, proxy, Asterisk, FreePBX)
- Автоматизация прикладных задач с помощью vbs, cmd и Delphi
Портфолио
- Сертификат Cisco CCNP Routing and Switching399 просмотров
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