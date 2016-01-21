Лучший сайт на WP (как обещал Максим) не удался, задача не была выполнена. Через неделю работы над сайтом я получил в итоге установленный платный шаблон (часть которого я оплатил, но теперь непонятно зачем) без каких либо изменений и с полным игнорированием структуры сайта. Я ошибся только в одном, бюджет действительно был мал, но и Максим сказал мне это лишь спустя неделю и потратив кучу времени зря, кормя завтраками и обманывая, что сайт у него заливается на хостинг больше 6 часов. В общем грамотный специалист сразу бы все увидел и пояснил о реальном объеме работ и стоимости, а не соглашался и не обещал бы все сделать в лучшем виде.