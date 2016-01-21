BabuinProject - это команда лучших профессионалов в любой сфере
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Портфолио
- Сайт для победителя шоу "Голос" на первом канале110 просмотров
- Фирменный стиль для проекта125 просмотров
- Фирменный стиль117 просмотров
- Свой стиль104 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
2 балла
8 лет назад
Лучший сайт на WP (как обещал Максим) не удался, задача не была выполнена. Через неделю работы над сайтом я получил в итоге установленный платный шаблон (часть которого я оплатил, но теперь непонятно зачем) без каких либо изменений и с полным игнорированием структуры сайта. Я ошибся только в одном, бюджет действительно был мал, но и Максим сказал мне это лишь спустя неделю и потратив кучу времени зря, кормя завтраками и обманывая, что сайт у него заливается на хостинг больше 6 часов. В общем грамотный специалист сразу бы все увидел и пояснил о реальном объеме работ и стоимости, а не соглашался и не обещал бы все сделать в лучшем виде.
$10
2 балла
8 лет назад
Мошенники в сети. Деньги взял и кинул. "Наломал дров", еле исправил свои ошибки, тянул время, только обещал... В итоге я перевел 2500 рублей в качестве аванса и он пропал! P.S. Модератор, система даже при отрицательном отзыве требует ставить оценки, как я могу поставить даже одну звезду если я вообще не удовлетворен исполнителем? Ставлю одну звезду, чтоб можно было разместить отзыв.
$35
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга