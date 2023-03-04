Контент любой сложности: качественно и грамотно

Приветствую Вас на своем аккаунте!

С радостью помогу Вам в любом деле качественно и быстро!

Мое имя Михаил. Проживаю в Украине. Имею хороший опыт работы в переводе, написании и редактировании текстов различной тематики и т.д.

В совершенстве владею:

Украинским и русским (родные языки)

Английский (на высоком уровне)

Я целеустремленный ,творческий и креативный человек с большим энтузиазмом и желанием изучать что-то новое. Всегда стремлюсь к совершенству, идеальности во всем. Быстро учусь чему-то новому. Довожу дело до конца. Я ответственный ,что очень важно в любой сфере деятельности. Коммуникабельный и всегда нахожу общий язык с любым человеком.

Обладаю такими навыками:

Грамотность и знание правил орфографии и пунктуации: правильно и четко выражать свои мысли.

Умение быстро учиться : часто приходится обращаться с новыми клиентами и изучать новые темы и проекты.

Творческий подход и умение генерировать идеи: отношусь творчески и создаю оригинальные идеи для своих текстов, чтобы привлечь внимание участников и выделиться на фоне других фрилансеров.

Умение работать с дедлайнами.

Хорошо разбираюсь в современных трендах.

В часности, хорошо ознакомлен с технологией блокчейна, ИИ.

Могу написать разбор любого проекта, на разные темы в этом направлении!

Благодарю за Ваше внимание!

Буду рад сотрудничеству!