Приветствую Вас на своем аккаунте!
С радостью помогу Вам в любом деле качественно и быстро!
Мое имя Михаил. Проживаю в Украине. Имею хороший опыт работы в переводе, написании и редактировании текстов различной тематики и т.д.
В совершенстве владею:
Украинским и русским (родные языки)
Английский (на высоком уровне)
Я целеустремленный ,творческий и креативный человек с большим энтузиазмом и желанием изучать что-то новое. Всегда стремлюсь к совершенству, идеальности во всем. Быстро учусь чему-то новому. Довожу дело до конца. Я ответственный ,что очень важно в любой сфере деятельности. Коммуникабельный и всегда нахожу общий язык с любым человеком.
Обладаю такими навыками:
Грамотность и знание правил орфографии и пунктуации: правильно и четко выражать свои мысли.
Умение быстро учиться : часто приходится обращаться с новыми клиентами и изучать новые темы и проекты.
Творческий подход и умение генерировать идеи: отношусь творчески и создаю оригинальные идеи для своих текстов, чтобы привлечь внимание участников и выделиться на фоне других фрилансеров.
Умение работать с дедлайнами.
Хорошо разбираюсь в современных трендах.
В часности, хорошо ознакомлен с технологией блокчейна, ИИ.
Могу написать разбор любого проекта, на разные темы в этом направлении!
Благодарю за Ваше внимание!
Буду рад сотрудничеству!