Привет
Меня зовут Рома, мне 25 (да да, я промазал по плашке, когда создавал профиль), проживаю в НСК и в дизайне я около 4 лет, а это 3 года фриланса и год работы в digital студии. Успел поработать с разными людьми и проектами от мала до велика. Люблю делать креативы и лэндинги. Штурмую Дрибл и Биханс в поисках вдохновения пока пью чай. Фанатею от постеров Granich. В свободное время изучаю Android разработку (разве я не говорил, что я программист?) и разрабатываю принты для своей коллекции футболок.
Любишь созваниваться? Окей, я тоже!
Не умеешь составлять ТЗ? Скину бриф =)
По знаку зодиака Весы? Что ж, всем нам тяжело даются те или иные решения. Проще их не решать
💪Могу
- Landing page
- Креативы в соц. сеть | Таргет | Google ADS
- Рекламные баннеры | Буклеты
- Визитки
- Интернет-магазин
- Многостраничный сайт
- Tilda (zero-блок, базовая SEO)
- Поддержка сайта
- Обслуживание сайта
- Доработка сайта
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Дальше захламлять блок мне не нравится, поэтому порядок работы и прочее обсуждаем в переписке. Считаю, что так удобней - не нужно каждый раз заходить в мой профиль, чтобы все проверить =)
После сдачи заказа у нас есть целая неделя, чтобы пофиксить все недочеты или внести правки.
Кстати о правках.. они бесплатные =) Если, конечно, не больше чем сам проект嵐
Email: [email protected]
Telegram: https://t.me/stoptalkingwithme_
Портфолио
- Landing page салона колористики (2слайда)10 просмотров
- Мозговой штурм | Креативы в инст17 просмотров
- Карусель в инст. Бровист (8 слайдов)10 просмотров
- Креатив в таргет инст. Бровист2 просмотра
- Обложка VK|YouTube. Магазин рыбалки4 просмотра
- Упаковка. Наборы коктейлей (3 слайда)3 просмотра
- Превью видео YouTube. Игровой канал4 просмотра
- Креативы в таргет. Магазин рыбалки (5 слайдов)6 просмотров
- Превью видео YouTube. Игровой канал2 просмотра