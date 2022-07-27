UI/UX | Креативы | Cайты | Tilda

Привет

Меня зовут Рома, мне 25 (да да, я промазал по плашке, когда создавал профиль), проживаю в НСК и в дизайне я около 4 лет, а это 3 года фриланса и год работы в digital студии. Успел поработать с разными людьми и проектами от мала до велика. Люблю делать креативы и лэндинги. Штурмую Дрибл и Биханс в поисках вдохновения пока пью чай. Фанатею от постеров Granich. В свободное время изучаю Android разработку (разве я не говорил, что я программист?) и разрабатываю принты для своей коллекции футболок.

Любишь созваниваться? Окей, я тоже!

Не умеешь составлять ТЗ? Скину бриф =)

По знаку зодиака Весы? Что ж, всем нам тяжело даются те или иные решения. Проще их не решать

﻿💪Могу

Landing page

Креативы в соц. сеть | Таргет | Google ADS

Рекламные баннеры | Буклеты

Визитки

Интернет-магазин

Многостраничный сайт

Tilda (zero-блок, базовая SEO)

Поддержка сайта

Обслуживание сайта

Доработка сайта

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Дальше захламлять блок мне не нравится, поэтому порядок работы и прочее обсуждаем в переписке. Считаю, что так удобней - не нужно каждый раз заходить в мой профиль, чтобы все проверить =)

После сдачи заказа у нас есть целая неделя, чтобы пофиксить все недочеты или внести правки.

Кстати о правках.. они бесплатные =) Если, конечно, не больше чем сам проект嵐

Email: [email protected]

Telegram: https://t.me/stoptalkingwithme_