Bacr-326

Василий Bacr-326

 
39 летРоссия/Курск
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Рисование, 3D моделирование, создание сайтов под ключ, видео редактирование
Отзывы заказчиков
alexxzzz
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Создание фирменного стиля, редизайн лого и сайта
Василий подошел творчески к заданию, как и обещал, сделал все красиво. Все пожелания воплотил в жизнь. Рекомендую!
Был рад нашему сотрудничеству. Рекомендую как вежливого, порядочного человека.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
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