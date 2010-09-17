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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
13 лет назад
Василий подошел творчески к заданию, как и обещал, сделал все красиво. Все пожелания воплотил в жизнь. Рекомендую!
Ответный отзыв
Был рад нашему сотрудничеству. Рекомендую как вежливого, порядочного человека.
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