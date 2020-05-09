Bagrat-14

Баграт Бахшян Bagrat-14

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Graphic Designer

Портфолио

Отзывы заказчиков

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5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов(-2)
$100
2 балла
5 лет назад
Нужен дизайн для мобильного приложения
Не рекомендую
Не рекомендую
Ответный отзыв