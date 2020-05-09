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Баграт Бахшян
Bagrat-14
Bagrat-14
30 лет
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
1 отзыв
(-1)
Graphic Designer
Портфолио
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IT-Logix
125 просмотров
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137 просмотров
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Гость
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов
(-2)
$100
2 балла
5 лет назад
Нужен дизайн для мобильного приложения
Не рекомендую
Не рекомендую
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Отзывы заказчиков
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